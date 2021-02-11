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Acıgöl Kaymakamı Kaya, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya göreve başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya iade-i ziyaretler kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Eftal Kaplan'ı makamında ziyaret etti. Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya İlçe Jandarma Komutanı Eftal Kaplan'dan İlçe Jandarma Komutanlığının genel durumu ile ilgili brifing almasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tan ile bir süre görüşen Kaymakam Kaya, emniyetin çalışmaları hakkında bilgiler almasının ardından ziyaret sona erdi.

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