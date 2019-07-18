İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acıgöl Kaymakamı Koyuncu yol kontrol faaliyetlerine katıldı

Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinin yol kontrol uygulamasına katıldı.


Kaymakam Doğukan Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Ercüment Uyan ve İlçe Emniyet Amiri Mustafa Tan ile birlikte İlçenin giriş ve çıkışlarında yapılan rutin yol kontrol uygulamasına katıldı.


Uygulama esnasında durdurulan araç sahipleriyle sohbet eden Kaymakam Koyuncu, yapılan uygulama hakkında İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanından bilgi aldı. Kaymakam Doğukan Koyuncu, huzur ve asayişi için İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereğince yol kontrol uygulamalarını yerinde denetleyerek, Jandarma ve Emniyet ekiplerimize kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.