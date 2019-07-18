Acıgöl Kaymakamı Koyuncu yol kontrol faaliyetlerine katıldı

Kaymakam Doğukan Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Ercüment Uyan ve İlçe Emniyet Amiri Mustafa Tan ile birlikte İlçenin giriş ve çıkışlarında yapılan rutin yol kontrol uygulamasına katıldı.

Uygulama esnasında durdurulan araç sahipleriyle sohbet eden Kaymakam Koyuncu, yapılan uygulama hakkında İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanından bilgi aldı. Kaymakam Doğukan Koyuncu, huzur ve asayişi için İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereğince yol kontrol uygulamalarını yerinde denetleyerek, Jandarma ve Emniyet ekiplerimize kolaylıklar diledi.