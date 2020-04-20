Acıgöl ve Derinkuyu Kaymakamları bir aylık maaşlarını bağışladı

Acıgöl ve Derinkuyu Kaymakamları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşlarını bağışladıklarını açıklarken ilçe halkına da kampanyaya destek vermeleri konusunda çağrıda bulundular.

Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu milli dayanışma kampanyası ile başta yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler olmak üzere dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destekler sağlanması hedeflenmektedir. Milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, karşı karşıya kaldığımız sıkıntıların hep beraber aşılması açısından oldukça önemli olan bu kampanyaya ilçelerimizin de en geniş katılımın sağlanmasını arzu etmekteyiz. Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Acıgöl ve Derinkuyu Kaymakamları olarak bir aylık maaşımızı bağışlıyoruz. Millet olarak üstün dayanışma içerisinde bu zor sürecin üstesinden geleceğimize inanıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz ” ifadelerine yer verildi.