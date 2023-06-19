Acıgöl'de 3 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir'de “dolandırıcılık, gece vakti hırsızlık ve yağma” suçlarından hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanmasına” yönelik çalışma başlattı. Acıgöl İlçesine bağlı Kozluca köyünde Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Dolandırıcılık, Gece vakti Hırsızlık ve Yağma” suçlarından hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.