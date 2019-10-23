Acıgöl'de basketbol sokağa indi

Acıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 3x3 Sokak Basketbolu 4 Temmuz Ortaokulu bahçesinde 8 takımın katılımıyla düzenlendi.

Acıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Tuğkan Emre Göz, “ Basketbolu her mahallede oynanır hale getirmek ve basketbolu seven gençlere kendi mahallelerinde basketbol için uygun mekânlarda spor yapma imkânı sunmak amacıyla ilk maçımızı yaptık. Basketbolu daha yaygın hale getirip, gençlere spor bilincini aşılayıp bu tip etkinliklere ve turnuvalara devam edeceğiz” dedi.