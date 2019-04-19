Acıgöl'de ilkokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İlkokulları arası bilgi yarışması 12 ilkokulun katılımıyla, Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi. Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı ve Özel Büro Şube Müdürü Cemil Arısoy katıldı.

Düzenlenen bilgi yarışması sonrasında 4 Temmuz İlkokulu birinciliği elde ederken ikinciliği Karapınar İlkokulu, üçüncülüğü ise Tepeköy İlkokulu elde etti.