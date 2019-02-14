Acıgöl'de ortaokullar bilgi yarışması düzenlendi

Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen 8. sınıf ortaokullar arası bilgi yarışmasında öğrenciler, 6 dalda sorulan soruları cevaplamak için ter döktü. İlçede eğitim veren 13 ortaokulun katılım gösterdiği yarışmada Acıgöl İmam Hatip Ortaokulu birinci, Tatlarin Ortaokulu ikinci ve Kurugöl 70. Yıl Ortaokulu üçüncü oldu. 8. Sınıflar Arası Bilgi Yarışmasına İlçe Kaymakamı İsmail Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, İlçe Jandarma Komutanı Ercüment Uyan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Çakar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemil Arısoy, okul müdürleri ve öğrenciler yerinde takip etti.

Yarışmada birinci olan Acıgöl İmam Hatip Ortaokuluna hediyelerini İlçe Kaymakamı İsmail Erdoğan, ikinci olan Tatlarin Ortaokuluna İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, Üçüncü olan Kurugöl 70. Yıl Ortaokuluna İlçe Jandarma Komutanı Ercüment Uyan tarafından verildi.