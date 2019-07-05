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Acıgöl'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği tarafında yapılan ortak çalışmada ilçede uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde uyuşturucu getirilerek satılacağı konusunda istihbarı çalışmaların ardından 44 yaşındaki O.K.'nın evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada 97,85 gram metamfetamin, 13,68 gram esrar, 4 adet Extasy hap ve 2 adet captagon hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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