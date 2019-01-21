Acıgöllü öğrenciler Judoda uluslararası derece elde etti

Acıgöl Gençlikspor judocuları Adana'da düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş kupasında 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Adana'da düzenlenen 3.Uluslararası Kurtuluş Kupası judo müsabakalarına Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular katıldı. Yapılan müsabakalarda Acıgöl Gençlikspor sporcularından 40 kilogramda mücadele eden Hatice Köksal minikler kategorisinde birinci olarak altın madalya kazanırken yıldızlar kategorisinde mücadele eden Elif Sena Özdoğan'da 40 kilogramda üçüncülüğü elde ederek bronz madalya almaya hak kazandı. Acıgöl Gençlikspor Judo antrenörü Kadir Karaman yaptığı açıklamada, “Üç yıl önce başlamış olduğumuz judo antrenmanları sonucu başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. Bunların daha bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemlerde judocularımın daha büyük başarılara imza atacağına gönülden inanıyorum” dedi.