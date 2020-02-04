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‘Açık Aile' Cumartesi akşamı sahnelenecek

Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı “Açık Aile” 8 Şubat Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu'nun oynadığı “Açık Aile” 8 Şubat Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.


Nevşehir Belediyesi ‘Tiyatro Geceleri' etkinlikleri çerçevesinde Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun yaptığı ve Çemberimde Gül Oya" adlı dizide ismini duyuran Özge Özberk ve oyuncu, yönetmen Kubilay Penbeklioğlu'nun oynadığı “Açık Aile” adlı oyun Nevşehirli sanatseverler ile buluşuyor.


Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyuncu, yönetmen- yazar Dario Fo ve birlikte birçok oyunu yazıp oynadıkları Franca Rame'nin eserinden derlenen “Açık Aile” adlı komedi oyununda, kadın-erkek ilişkileri acımasız bir mizah diliyle sahneye taşınıyor.


8 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek oyun için bilet satışları başladı.


Yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL'den satışa sunulan biletler Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Kentli Servisi'nden 08.00-17.00 saatleri arasında temin edilebilecek.


12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

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