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Açık pazaryeri temizlenerek dezenfekte edildi

Kapalı pazaryerinin korona virüs tedbirleri dolayısıyla kapatılmasının ardından geçici olarak hizmet verecek eski açık pazaryeri Nevşehir Belediyesi tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.


Koronavirüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak alınan tedbirler kapsamında kapalı pazaryerinin kapatılması dolayısıyla Pazar ve Pazartesi günleri kurulacak olan pazar, İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki eski yerinde açılacak. Pazarın açılışı öncesinde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar alanı içerisinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında, ilk olarak pazar alanını vakumlu süpürme araçları ile temizleyen ekipler, daha sonra köpüklü su ile tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti.


İlaçlama çalışmalarının da gerçekleştirileceği pazar alanında ayrıca hem satıcılar hem de vatandaşlar için sosyal mesafenin korunması, el dezenfektan aparatları, maske ve eldiven gibi ek tedbirler de alınacak.

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