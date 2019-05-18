Açıkgöz, ‘Gençlerimiz, kutlu yürüyüşlerine devam ediyor'

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yayımlamış olduğu mesajında şunları kaydetti; “19 Mayıs 1919 tarihi 100 yıl önce Samsun'da istiklal mücadelesine atılan dev bir adımdır. İstiklal ve istikbal mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı ile aziz atalarımız; inanç ve kararlılıkla hep birlikte cennet vatanımızı ilelebet aziz milletimize miras bıraktı. 19 Mayıs 1919'da büyük bir kararlılıkla atılan bu adım, muasır medeniyetlerin üstünde çalışma azim ve sorumluluğunu “Asım'ın Nesli” olarak gençlerimize onurlu bir emanet olarak bırakıldı. Gençlerimiz de bu kutlu yürüyüşlerine emin adımlarla devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin destansı gayretiyle özgürlüğümüzü ilelebet kutsal vatanımızda hâkim kıldı. Bu kutlu yürüyüşe hedef 2023, 2053, 2071 olarak gençlerimiz kararlılık ve emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Gelecek, gençlerimizle gelecek! Siz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Büyük Türkiye davasına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisinden hareketle ‘bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte büyük Türkiye olalım' diyerek gelenekten geleceğe siz gençlerimizi de miras bırakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Tüm gençlerimizi, aziz vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”