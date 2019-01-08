Açıkgöz, vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve sorunlarını diledi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “AK Parti Nevşehir İl Başkanlığımızda vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Nevşehir'imizin istikbali için AK kadrolar olarak çalışıyoruz. 16 yıldır gece gündüz demeden büyüyen ve gelişen Nevşehir'in güçlü yarınları adına gayret gösteriyoruz. Bizim sevdamız Nevşehir” dedi.