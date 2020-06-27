Adalet Bakanı Gül, Hacıbektaş Veli türbesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesi, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ailesi ile birlik ziyarete geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş Veli türbesini ziyaret ederek burada müze müdür vekili Taylan Sümer'den bilgiler aldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesi Hacıbektaş Veli türbesini ziyaretinin ardından burada bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.

Bakan Abdülhamit Gül'e ziyaretinde Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu eşlik etti.