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Afgan uyruklu şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’e uyuşturucu satmak için başka bir ilden gelen Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı.

Nevşehir'e uyuşturucu satmak için başka bir ilden gelen Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Terminaline yolcu otobüsü ile gelen Afgan uyruklu B.Ö. otobüsten uzaklaştığı esnada yakalandı. B.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında saklanmış 93,84 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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