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Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.


Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu R.N.'nin uyuşturucu madde pazarladığını tespit etti.


Düzenlenen operasyonla yakalanan R.N.'nin evinde yapılan aramada 16 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 570 lira para bulundu.


R.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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