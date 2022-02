Afganistan Uyruklu öğrencilerden NEVÜ Rektörü Aktekin'e Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de eğitim gören Afganistan Uyruklu Öğrenciler Temsilcisi Ehsanullah Anosh beraberinde Mohammad Arif Taghachi, Ahmad Fahim Ahadi ve Mouloda Farda ile birlikte, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret etti.

NEVÜ'de eğitim gören Afganistan uyruklu öğrencilerin talep ve isteklerini dile getirerek, kendilerine her daim destek olan Rektör Aktekin'e teşekkür eden Ehsanullah Anosh, Türkiye'nin ve üniversitenin kendilerine sunduğu imkanlardan oldukça memnun olduklarını belirtti. Ehsanullah Anosh ayrıca kardeş ülke Türkiye'de ve Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel zenginlikleri arasında eğitim görmekten de ayrıca büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı Anosh ve beraberindekilere teşekkür eden Rektör Aktekin ise, üniversitede eğitim gören uluslararası tüm öğrencileri diğer öğrencilerden ayırt etmeksizin eğitim ve öğretimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için her daim yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Aktekin; “Devletimiz ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ülkemizde üniversitelere ve üniversitelerin ulusallaşmasına büyük önem vermekte. Biz de bu kapsamda birçok alanda önemli çalışmalar yürütüyoruz ve şu anda hali hazırda üniversitemizde Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Suriye, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Almanya, Somali, Mısır, Hollanda, Etiyopya ve Filistin gibi 45 farklı ülkeden toplam 703 uluslararası öğrencimiz eğitim görmekte olup, önümüzdeki süreçte bu ülke ve öğrenci sayımımızı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerin üniversitemizde ve ülkemizde bulunduğunuz süre içerisinde en iyi şekilde eğitimlerinizi tamamlamanız, sahip olduğunuz dil ile birlikte Türkçeyi en iyi şekilde anlayıp konuşmanız sizler kadar bizler içinde büyük önem arz etmekte. Çünkü kendi ülkelerinize veya başka ülkelere gittiğinizde bizim ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde tanıtacak olan birer gönül elçilerisiniz. Bu nedenle sizlere tavsiyem ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezerek ve görerek tanımanızdır. Böylelikle ülkemizin sahip olduğu tüm imkanları yerinde görerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Değerli öğrencilerimize bir kez daha nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, eğitiminizle birlikte hayatınızın her noktasında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Ehsanullah Anosh Rektör Aktekin'e, Afganistan geleneksel kıyafeti olan ‘Çapan' hediye etti.