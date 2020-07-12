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Ağaçtaki dutları yemek isteyen vatandaşlara not bıraktı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında bir vatandaş, evinin bahçesinin önünde bulunan dut ağacından dut almak isteyenlere “Dut yemek helaldir” yazısı astı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında bir vatandaş, evinin bahçesinin önünde bulunan dut ağacından dut almak isteyenlere “Dut yemek helaldir” yazısı astı.


Ortahisar beldesinde bulunan bir vatandaş evinin bahçesinin önünde bulunan dut ağacında oldukça fazla dut olduğunu gördü. Vatandaş, evinin bahçesinin önünde bulunan dutlardan canı çekenlerin alıp yemesi için dut ağacına, “Dut yemek helaldir” yazısı astı.

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