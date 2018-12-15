AHEF Genel Başkanı Atakan: "Aile hekimlerinin en büyük sorunu sağlıkta şiddet"

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) tarafından Nevşehir'de 100 hekimin katıldığı Mini Tıp Akademisi Kongresi Nevşehir'de bir otelde başladı.

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Mini Tıp Akademisi Kongresi'ne Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, AHEF Genel Başkanı Şenol Atakan, Nevşehir aile Hekimleri Derneği Başkanı Erkut Coşkun ve sağlık personeli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uzman Dr. Erkut Coşkun, Nevşehir'de böylesine bir organizasyon yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederken AHEF Genel Başkanı Şenol Atakan ise Kongrenin birinci basamak sağlık kuruluşları için önemli olduğunu ifade etti.

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ise konuşmasında Nevşehir başta olmak üzere, Aksaray ve Kayseri'de görev yapan aile hekimlerini Nevşehir'de ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Erkut Coşkun da, "Nevşehir'de düzenlediğimiz ilk aile hekimleri mini tıp akademisidir. Özellikle aile hekimi arkadaşlarımız hem güncel tıbbi bilgileri yeniden ulaşabilmeleri hem de sahada yaşamış oldukları sorunlarla ilgili olarak bir panel. Federasyonumuz aracılığıyla bize destek sağladılar. Aksaray ve Kayseri'den de olmak üzere yaklaşık 100 katılımcı ile bu oturumumuz bir mini kongre şeklini aldı. Bu noktada çok mutluyuz. Nevşehir'e de ayrıca bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

AHEF Genel Başkanı Şenol Atakan ise, "Aile Hekimlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi sağlıkta şiddettir. Biz buz dağının görünmeyen kısmı diyoruz. En çok vatandaşın bu anlamda sağlık okur yazarlığının az olmasına bağlı uygunsuz istekler yüzünden tartışmalar çıkabiliyor. Gerek sözlü yada fiili şiddete varabilen sonuçlar olabiliyor. Biz AHEF olarak bu konuda çok uzun süredir mücadele veriyoruz. İlk 2012 yılında kurulan mecliste sağlıkta şiddet komisyonunda ciddi bir bilimsel raporumuzu sunduk. O günden beri hatta en son bu kapsamda gene mecliste bir yasa teklifimizi de yaptık. İlk başta akut çözüm olarak bir caydırıcı yasa tasarısı oluşturulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.