Ahilik Haftası kutlama heyeti Başkan Arı'yı ziyaret etti

Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Nevşehir'de oluşturulan Ahilik Haftası Kutlama Heyeti, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek, gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Başkan Vekili Cengiz Taşhan'ın katıldığı ziyarette konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Ahilik anlayışının Türk Milleti'nin temel değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Dünyada Türk toplumunda hayat bulan Ahilik anlayışının kardeşlik, yardımseverlik, adalet ve terbiye gibi birçok hasleti bir arada tutan bir değer olduğunu dile getiren Arı şöyle konuştu:

“8 Asır önce tüm değerleri ile dünyada ilk kez Anadolu'da uygulamaya konulan bu kültürü, bundan sonra da canlı tutabilme adına bizlere büyük hükümlülüklerin düştüğüne inanıyorum. Nevşehirli esnaf kardeşlerimizin de de bu önemli kültürün yaşatılması yönünde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirme kararlılığı içerisinde olduğuna yürekten inanıyorum.”

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ise, Ahilik Haftası kutlamalarının, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

Tüm programlarda vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarılarında bulunulacağını kaydeden Pınarbaşı, “Esnaf ve sanatkarımızın köklü geçmişinin yansıması olan Ahilik Kültürü Haftasını bu yıl korana virüs salgın hastalığı nedeniyle maske, mesafe ve hijyen şartlarına uygun minimum katılımcı ile gerçekleştiriyoruz. Salı günü saat: 10.30' da hizmet binamızda gerçekleştireceğimiz tören ile hafta etkinliklerine devam edilecek. Bu vesile ile tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutlarım" dedi.