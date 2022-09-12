Ahilik Kutlama heyeti Başkan Savran'ı ziyaret etti

Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde Nevşehir'de oluşturulan Ahilik Haftası Kutlama Heyeti, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret ederek, gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz ve oda başkanlarını başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette Ahilik Haftası Kutlama Komitesi heyeti Başkan Savran'a, Ahilik Haftası dolayısıyla Nevşehir'de gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ahilik anlayışının Türk Milleti'nin temel değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Savran, dünyada Türk toplumunda hayat bulan Ahilik anlayışının kardeşlik, yardımseverlik, adalet ve terbiye gibi birçok hasleti bir arada tutan bir değer olduğunu kaydetti.

Tüm Esnaf ve Sanatkarlar Ahilik Haftasını kutlayan Savran, “Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini ve sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Esnaf ve sanatkârın piri Ahi Evran Veli'nin “Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir.” dedi.