Ahmet Hakan Karagül'den ilahi ziyafeti

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinliklerinin bu akşamki bölümünde TV Program Yapımcısı ve Tasavvuf Sanatçısı Ahmet Hakan Karagül yer aldı.

Kardeşlik ve ümmet temalı konserleri ile 28 ülkede sahne alan Karagül, Nevşehirlilere keyifli bir ramazan akşamı yaşattı. Tasavvuf müziğinden seçkin eserlerin yanı sıra kaside ve ilahiler seslendiren Karagül'e Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Karagül'ün konseri öncesinde ise çocuklar için çeşitli animasyon gösterileri ve yarışmalar düzenlendi. Şişme oyun alanında gönüllerince eğlenen çocuklara Hacivat-Karagöz ile de eski Ramazan gelenekleri yaşatıldı.

Çocuklar ve aileleri etkinlik sonunda Nevşehir Belediyesi'nin hayırsever vatandaşların katkısı ile kurduğu iftar çadırında oruçlarını açtı.