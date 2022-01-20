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“Ahududu” Tiyatro oyunu ertelendi

Nevşehir’de bu hafta sonu sahneleneceği duyurulan “Ahududu” adlı tiyatro oyunu 19 Şubat Cumartesi akşamına ertelendi.

Nevşehir'de bu hafta sonu sahneleneceği duyurulan “Ahududu” adlı tiyatro oyunu 19 Şubat Cumartesi akşamına ertelendi.


Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; “Daha önce 22 Ocak Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneleneceği duyurulan tiyatro oyunu, oyuncu kadrosundaki bazı isimlerin rahatsızlığı sebebiyle 19 Şubat Cumartesi akşamına ertelenmiştir” denildi.


Oyun için bilet alan sanat severler oyunun sahneleneceği gün ellerindeki biletlerle salona giriş yapabilecekler.

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