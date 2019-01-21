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AK Parti 3 ilçede temayül yoklaması yaptı

NEVŞEHİR(İHA) AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Derinkuyu, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerinde ilçe başkanlığı için temayül yoklaması yaptı.


AK Parti'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Derinkuyu, Gülşehir ve Kozaklı İlçe başkanlarının belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından İl Başkanlığı tarafından bu ilçelerde temayül yoklaması yapıldı. AK Parti Teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı Serhat Sonugelen başkanlığında yapılan temayül yoklaması sonrasında her üç ilçeye de kısa sürede İlçe başkan atamasının yapılacağı öğrenildi.

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