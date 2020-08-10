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AK Parti, Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak.


AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. AK Parti İl Başkanlığında yarın Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katılacağı bir basın toplantısı düzenleyecek olan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç daha sonra ise Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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