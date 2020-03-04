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AK Parti Avanos İlçe teşkilatı yöneticileri, Süslü'yü ziyaret etti

AK Parti Avanos İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.

AK Parti Avanos İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.


AK Parti Avanos İlçe Başkanlığı'nın hafta sonunda yapılacak olan 7.Olağan kongresi öncesinde İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret ederek yapılacak olan kongreye davet ettiler.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ziyaretlerinden dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür ederken AK Parti 7.Olağan kongresinin Avanos için hayırlı olmasını diliyorum dedi.

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