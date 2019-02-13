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AK Parti Belediye Başkan adayı Arı, belediye hizmet birimlerini ziyaret etti

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek hizmet birimlerinde görev yapan personelle sohbet etti.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek hizmet birimlerinde görev yapan personelle sohbet etti.


Nevşehir Belediyesi'ne gelişte ilk olarak Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, sürdürdüğü seçim çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler aktardı. Başkan Seçen başarılar dileğinde bulunduğu Arı ile birlikte de bir süre sohbet etti.


Beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Kaya, Oktay Şımarmaz ve Mustafa Alevli'yi de makamlarında ziyaret eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerinde görev yapan personelleri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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