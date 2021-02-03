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AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Savran oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran, meclis toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran, meclis toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlendi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın istifasının ardında AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran belediye başkanı adayı oldu.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar açıklamasında, “ Yapılan istişareler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile yarın ki Belediye Meclis Toplantımız öncesinde İl Belediye Başkan Adayımız Mehmet Savran olmuştur. Şehrimiz adına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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