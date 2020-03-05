İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı

Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı.


AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Ahmet Dolaşmaz'ın yaş haddinden dolayı görevi bırakmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar açıklamasında, “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımızın takdirleriyle, Gençlik Kolları İl Başkanlığımıza Furkan Türker Kardeşim atanmıştır. Rabbim yeni görevinde muvaffak eylesin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.