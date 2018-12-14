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AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanlığına Emrah Demir atandı

AK Parti’den Hacıbektaş İl Genel Meclis adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Koçak’ın yerine AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Hacıbektaş Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Emrah Demir atandı.

AK Parti'den Hacıbektaş İl Genel Meclis adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Koçak'ın yerine AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Hacıbektaş Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Emrah Demir atandı.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada, Hacıbektaş Gençlik Kolları Başkanı Emrah Demir, Hacıbektaş İlçe Başkanlığı görevine atanmıştır. Kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

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