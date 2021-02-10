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AK Parti heyetinden Belediye Başkanı Savran'a ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Savran'ı ziyaret eden AK Parti heyeti, Savran'a yeni görevinde başarılar diledi.


AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, 22 Şubat'ta yapılacak olan AK Parti İl Başkanlığı Kongresine tek aday olarak katılacak olan Ali Kemikkıran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.


Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Savran'ı yeni görevinden dolayı tebrik eden İl Başkanı Yanar ve beraberindeki heyet Savran'a Nevşehir için hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulunarak başarılar diledi.


Savran ise AK Parti heyetine iyi dilekleri ve bu çok önemli görevde şahsına gösterdikleri güven için teşekkür etti.


Savran, “Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır. Bizi yetiştiren ve bu günlere getiren ülkemize ve şehrimize karşı görevlerimiz var. Bu görev benim için çok büyük bir onurdur ve o derece de mesuliyetli bir görevdir. Bütün gücümle şahsıma gösterilen güvene layık olmaya çalışacağım. İnşallah tüm teşkilatlarımızla kol kola, hep beraber, şehrimizin geleceği için çalışacağız. Şehrimizin güzelliğinin üzerine bir güzellik daha katabilir miyiz? Onun uğraşı içerisinde olacağız." Dedi.

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