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AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, mazbatasını aldı

AK Parti 7.

Olağan kongresinde AK Parti İl Başkanı olarak seçilen Ali Kemikkıran ve yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı.


AK Parti'nin 22 Şubat Pazartesi günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda düzenlenen 7.Olağan kongresinde İl Başkanı olarak seçilen Ali Kemikkıran ve yönetimi mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Mazbata töreni sonrasında açıklamada bulunan İl Başkanı Kemikkıran, “Mazbatamızı aldık. 7. Olağan İl Kongremiz sonrası kesinleşen oy sonuçlarına göre Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte mazbatamızı aldık. Rabbim güzel işler yapmayı nasip etsin. Hayırlı olsun” dedi.

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