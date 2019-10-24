AK Parti İl Başkanı Yanar, Ürgüp'te esnafları ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar beraberinde Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile birlikte Ürgüp'te ilçe esnaflarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ilçelerde ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. İl Başkanı Yanar Derinkuyu ilçesinin ardından Ürgüp ilçesinde Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İlçe Başkanı Ali Özer ile birlikte esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet ederken ilçe esnaflarının istek ve taleplerini dinledi. Yanar, “İlçe teşkilatımız ile toplantımız öncesi Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk ve İlçe Başkanımız Ali Özer ile beraber hemşerilerimizi ziyaret edip dualarını istedik” dedi.

Ürgüp'te esnaf ziyaretlerinde bulunmasının ardından AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar burada Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve İlçe Başkanı Ali Özer'den yapılan çalışmalar hakkına bilgiler alırken partililerden gelen istek ve talepleri de dinledi.