AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti İl Binasındaki geleneksel bayramlaşma törenine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İlçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Yanar, milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe'nin yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı bayramlaşma programına katılan partililerin tek tek bayramını kutlarken vatandaşlar ile de bir süre sohbet ettiler.

AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı yaklaşık bir saat sürdü.