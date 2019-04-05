AK Parti İl Yönetimi Başkan Arı'yı ziyaret etti

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında İl Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundular.

İl Başkanı Yanar başkanlığındaki heyete ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Arı, inanç ve azimle gerçekleşen zorlu ve meşakkatli bir seçim sürecinin, büyük bir başarı ile sona ermesinin ardında ciddi emekleri olan AK Parti'nin tüm kademelerinde görev yapan dava arkadaşlarına teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

Başkan Arı, seçim sürecinde verdikleri tüm vaatlerin arkasında olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dava arkadaşlarından aldığı güç ve azimle bu kadim şehre, layık olduğu her hizmeti getirme çabası içerisinde olacaklarını dile getirdi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'da, Nevşehir'in Başkan Arı ile büyük yatırım hamlelerinin gerçekleştiği bir şehir haline geleceğine yürekten inandığını belirterek bu çalışmalara da yönetim ve yürütme kurulu olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Yanar, Başkan Arı'ya belediye başkanlığı görevinde üstün başarı dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Yanar, ziyaretin anısına, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya anfora hediye etti.