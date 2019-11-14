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AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Ferit Yiğitarslan atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine Ferit Yiğitarslan atandı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan çalışmalar ile birlikte AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine Ferit Yiğitarslan atandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar açıklamasında, "Yerelde ve genelde yapılan istişareler ile gerçekleşen temayül sonucunda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir in onayı ile Merkez İlçe Başkanlığına Ferit Yiğitarslan atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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