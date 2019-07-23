İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti milletvekili Açıkgöz, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayıaıyla yaptığı açıklamada, Fedakârlıkla çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Kamu yararını gözeterek üstün gayretle çalışan değerli basın mensuplarımız, insanlığa hizmet etmektedirler dedi. Açıkgöz, Eşsiz güzelliklerin diyarı Kapadokya'mızı, Nevşehir'imizi dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide basınına ve basın mensuplarımıza, şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Her türlü şartta büyük bir irade ve fedakârlık göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan basın mensuplarımızı kutluyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkürleri bir borç biliyorum. Basın yayın kuruluşlarında meslek ve vatan aşkıyla çalışarak; ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayan; ilimizin ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.