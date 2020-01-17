AK Parti milletvekili Açıkgöz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Boğazköy ve İcik kötünde yapılan karne törenlerine katıldı. Milletvekili Açıkgöz burada öğrenciler ile yakından ilgilenirken karne töreni sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada, “2019-2020 eğitim öğretim dönemi I. yarıyılını tamamlayarak 17 Ocak 2020 Cuma günü karne heyecanıyla geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz dinlenme dönemine girmiş bulunuyor. Güçlü Türkiye'nin emanetçileri gençlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe taşımak için fedakârca emek veren eli öpülesi eğitimcilerimize de şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinin yeni başarılara adım atabilmek için bir vesile olmasını diler; öğrencilerimize, velilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı tatiller temenni eder, saygı ve selamlarımı sunarım” dedi.