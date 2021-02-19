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AK Parti milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe'den Bakan Kurum'a teşekkür

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe, Nevşehir'in ilçe ve beldeleri için talep edilen ayni ve nakdi ihtiyaçları konusunda görüşürken Bakan Kurum, Nevşehir'in ilçe ve beldelerine ayni ve nakdi yardımların yapıldığını ifade etti.



AK Parti Nevşehir milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe yaptıkları ortak açıklamada, “Gazi Meclisimizde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile bir araya gelerek ilçe ve belde belediyelerimizin ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşıladık. Bakanımıza ilçe ve belde belediyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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