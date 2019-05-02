AK Parti milletvekillerinde Başkan Süslü'ye ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Ataş ve AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Hacı Turan, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.

Başkan Süslü'ye yeni görevinde başarılar dileyen Ataş ve Turan'a Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, önceki dönem milletvekilleri Murat Göktürk, Erdal Feralan ve önceki dönem Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Süslü teşekkür etti.