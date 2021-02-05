AK Parti Nevşehir il başkan adayı belli oldu

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın 7.Olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkan adayı olarak Ali Kemikkıran ismi açıklandı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'in 7.Olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında İl Başkanlığı için 4 isim belirlendi. Belirlenen 4 isim ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkan adayı olarak Ali Kemikkıran ismini belirledi.

AK Parti İl Başkanlığı kongresinin 22 Şubat tarihinde yapılacağı öğrenildi.