AK Parti Nevşehir İl Kongresi yapıldı

Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımı ile yapıldı.

Olağan Kongresi, Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, "5 milyon 300 bini geçen kadın üye sayısıyla diğer tüm siyasi partileri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Karaaslan, “Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı bu topraklara geldiğimizde o irfanın neye ihtiyacı olduğuna bakalım. Aslında 21.yüzyılda halen o duygu ve o bakış açısına ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bugün ben biraz kadınlara vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bugün AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin üzerinden hedef gösterme bir hedef saptırma ya da itibarsızlaştırma operasyonunun içerisine girmiş olduklarını görüyoruz. Bu ülkenin kadınları yıllardır çok çekti. Bu ülkenin kadınları çok yakın geçmişimize kadar her türlü haktan mahrum edildi. İş hayatında varlığımız istenmedi. Siyasette var olmamız istenmedi. Ama bugün Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu ülkede çok şey değişti. Bazen hızlı değişime biz zaten adapte oluyoruz ama hatırlatmakta bazen eksik kalıyoruz. Bunlar çok yakın geçmişte yaşandı. Bugün bir Pazartesi günü bir çalışma saatinde bu güzel salonu daha da güzelleştiren ve bu katılımla bu coşkuyu en yüksek seviyeye çıkaran bu sevinç bizlere yetiyor. Bu birlik ve beraberlik diğerlerinin hayal bile edemeyeceği bir durumdur. Hatta 5 milyon 300 bin üye sayısını geçen kadın kolları teşkilatımızla birlikte bizler yol yürürken diğer siyasi partilerin toplam üye sayısından bile daha çok bir yürüyüş yapıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan'ın konuşmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'den video konferans yoluyla katıldığı Nevşehir İl kongresinde partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti 7.Olağan İl Kongresine tek liste halinde katılan Ali Kemikkıran İl Başkanlığına seçildi.