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AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz, oyunu kullandı

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, 75.

Yıl Ortaokulu 1171 nolu sandıkta kullandı.


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, oyunu 75. Yıl ilkokulu 1171 nolu sandıkta kullandı. Ailesi ile birlikte oyunu kullanan Milletvekili Açıkgöz, oy verme işlemi öncesinde sandık görevlileri ile bir süre sohbet edip çalışmalarında başarı diledi. Açıkgöz açıklamasında, "Nevşehir'imizin, Türkiye'mizin bekası için oyumuzu kullandık. Rabbim, hayırlı ve uğurlu eylesin. İnanıyorum ki aziz milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

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