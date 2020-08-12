AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz: “Terör sevici CHP'

TBMM Divan Katip üyesi, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP'li Hacıbektaş Belediyesi tarafından terör örgütü üyesi Ulaş Bardakçı'nın isminin ilçede sokağa verilmesine sert tepki gösterdi.

Hacıbektaş Belediyesi tarafından DHKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın isminin Belediye Meclisi tarafından ilçede bulunan bir sokağa verilmesi kararını almasının ardından AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP'ye ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a çok sert tepki gösterdi. Milletvekili Açıkgöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hacıbektaş Belediye Meclisince alınan; 1972'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü THKP-C üyesinin ismini verme sözde kararı; sevgi ve hoşgörü şehri Hacıbektaş'ımıza yakışmaz, bunu asla kabul etmeyiz, kabul edilemez!” ifadelerini paylaştı.