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AK Parti Ürgüp Gençlik Kolları, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına çorba ikram etti

AK Parti Ürgüp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Çelebi ve Yönetim Kurulu üyeleri, görev yapan güvenlik güçlerine ve sağlıkçılara çorba ikramında bulundu.


AK Parti Ürgüp İlçe Gençlik Kolları, ilçe merkezinde, şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevi başındaki polis, bekçi, jandarma ve Sağlıkçıları ziyaret etti. AK Parti Gençlik Kollarının hazırladığı çorbalar, Karakol, kontrol noktaları, ve 112 İstasyonunda görev yapan güvenlik güçlerine ve Sağlıkçılara ikram edildi. AK Parti Ürgüp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Çelebi "Bizler için gecesini gündüzünü bir eden, görevlerini hassasiyetle yerine getiren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek çorba ikramında bulunduk. Halkın refahı ve huzuru için canla başla çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

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