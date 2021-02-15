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AK Parti Ürgüp heyeti, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti

AK Parti Ürgüp heyeti, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret ederek Savran’a yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti Ürgüp heyeti, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret ederek Savran'a yeni görevinde başarılar diledi.


AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve AK Parti İlçe ve Kasaba Yöneticileri ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti. Heyet, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savranı'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savran, misafirlerine teşekkür etti.

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