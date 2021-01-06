AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Kahraman'dan 'polisimin yanındayım' ziyareti

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekiler Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polisimin yanındayım mesajı verdi. AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Kahraman açıklamasında, “Mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat çalışan emniyet mensubu polislerimizi ziyaret ettik. Her daim polisimizin yanındayız, bizim polisimiz zalime yavuz mazluma yunus olur. Vatandaşımızın huzuru ve güveni için nöbet tutan polisimiz ve askerimiz yine vatandaşımızın sağlığı için sürekli nöbette olan sağlık çalışanlarımızı rabbim onları korusun başımızdan eksik etmesin” dedi.

Polis ekipleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kahraman ve beraberindekilere teşekkür ettiler.