'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığına Oğuz Kahraman atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine turizmci Oğuz Kahraman atandı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından bir süre önce Ali Özer'den boşalan Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine Oğuz Kahraman atandı.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada, “Yerelde ve genelde yapılan istişareler ile gerçekleşen temayül sonucunda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in onayı ile Ürgüp İlçe Başkanlığına Oğuz Kahraman atanmıştır. İlçe Başkanımıza Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.