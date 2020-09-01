AK Parti'de Eylül ayı İl Genel Meclis toplantısı yapıldı

AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda Eylül ayı İl Genel Meclis toplantısı İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Yerey Yönetimleri Başkanı Ali Kemikkıran ve İl Genel Meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “Eylül ayı İl Genel Meclis grup toplantımız Meclis Başkanımız Gürbüz Dinç, İl Yerel Yönetimler Başkanımız Ali Kemikkıran ve meclis üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun” dedi.