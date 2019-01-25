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AK Parti'de üç ilçeye başkan ataması yapıldı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Derinkuyu, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerine ilçe başkan ataması yapıldı.


AK Parti'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Derinkuyu İlçe Başkanı Bülent Aksoy, Gülşehir İlçe Başkanı Fatih Çiftçi ve Kozaklı İlçe Başkanı Akif Kabukçuoğlu'nun belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından üç ilçede yapılan temayül yoklaması sonrasında ilçe başkan atamaları yapıldı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından Derinkuyu İlçe Başkanlığına Hakan Demir, Gülşehir İlçe Başkanlığına Erkan Çiftçi ve Kozaklı İlçe Başkanlığına ise Orhan Uçar atandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yeni atanan ilçe başkanlarına hayırlı olsun dedi.

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